“Je ne sais pas quand je pourrai aller voir ma fille”

“Grand Prix” est le nouvel album de Benjamin Biolay. Acclamé par la critique, il sortira vendredi 26 juin. Le musicien a choisi de dédier cet album au pilote de Formule 1 Jules Bianchi , décédé après un accident survenu en 2014 lors du Grand Prix du Japon. Il lui a rendu un hommage appuyé notamment sur Instagram. Ce mercredi 24 juin, l’artiste était l’invité de “C à vous” sur France 5. Il est revenu sur son appel lancé au ministre de la Culture Franck Riester mais aussi sur les thématiques abordées dans son disque. Ce grand fan de course automobile parle ainsi de sa fille dans une des chansons. Une fille qui vit en Argentine comme il l’a expliqué dans une interview à Paris Match . Jusqu’à présent on ne lui connaissait qu’une fille, qu’il a eueavec Chiara Mastroianni en avril 2003.

Le musicien passe en effet beaucoup de temps à Buenos Aires, la capitale. Il confie y vivre “un tiers de l’année”. “J’ai un appartement à Buenos Aires, une famille”, confie le musicien. Actuellement, l’Argentine est le pays d’Amérique Latine qui s’en sort le mieux face à l’épidémie de coronavirus. Il faut dire qu’un confinement très strict a été mis en place dès le mois de mars et prolongé jusqu’au mois de juillet, voire si la situation sanitaire de ses voisins ne s’améliore pas jusqu’en septembre. Benjamin Biolay est touché en tant que père par cette situation. “A cause du confinement je ne sais pas quand je pourrai aller voir ma fille là-bas”, explique-t-il à Paris Match. Il s’exprime rarement sur la famille qui a de l’autre côté de l’Atlantique dit-il car il veut “prouver qu’on pouvait protéger sa vie privée. Si on ne publie pas de photos de la table d’accouchement sur Instagram, personne ne le sait. Même encore aujourd’hui, c’est possible. Et c’est ta responsabilité”. Nous n’en saurons pas plus…

Par Mélanie C.