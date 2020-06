“Tout près du bonheur”

En mars dernier, Benjamin Castaldi a annoncé dans l’émission “Ce soir chez Baba” que sa femme Aurore Aleman était enceinte . S’il s’agit de leur premier enfant ensemble, le chroniqueur de Cyril Hanouna est déjà papa de trois garçons. Sur le plateau, il a partagé ses doutes sur le fait de devenir papa à 50 ans. “J’ai trois garçons qui sont déjà très grands, et je me suis dit : ‘Si j’ai un nouvel enfant, est-ce que je vais avoir la force physique de faire des choses avec eux ?’ Comme ma femme est plus jeune que moi, on a quasiment dix ans d’écart, et quand votre femme que vous aimez vous demande si on ne ferait pas un petit bout de chou… C’est vrai que j’ai hésité, j’ai longuement hésité. Et puis, chemin faisant, je me suis dit que je ne pouvais pas lui refuser cette chose-là”, confiait-il.

Pendant le confinement, Benjamin Castaldi n’a pas manqué de poster sur Instagram des photos de son quotidien. Au lendemain du déconfinement, il s’est affiché avec sa femme Aurore Aleman. En légende, il a joué la carte de la prévention. “Petit message les amis pour vous remercier de vos messages si chaleureux depuis cette période compliquée, mais surtout depuis toujours, éternel soutien… et vous rappeler qu’ensemble, nous pouvons faire de ce joli monde un endroit meilleur, en appliquant au quotidien les petits gestes qui nous protègeront et feront bouger les choses. Notre planète est unique, nous sommes uniques. À nous de nous protéger mutuellement”.

Benjamin Castadi a aussi posté des photos du ventre rond de sa femme. Quelques jours après avoir dévoilé un premier cliché, l’animateur en a publié un second ce lundi 29 juin. Sur le cliché en noir et blanc, sa main apparaît posée sur le baby bump de sa moitié. En légende, il a écrit le message suivant : “Tout près du bonheur… #bebe #bonheur #loveyou”.

Par Non Stop People TV