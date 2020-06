Une grossesse qui se poursuit

Benjamin Castaldi s’apprête à devenir papa une nouvelle fois. En mars dernier, le chroniqueur de Cyril Hanouna avait annoncé dans l’émission “Ce soir chez Baba” que sa femme Aurore Aleman était enceinte. Et si Benjamin Castaldi est très heureux de cette nouvelle, il avait rapidement fait part de ses doutes sur le fait de devenir père à 50 ans : “J’ai trois garçons qui sont déjà très grands, et je me suis dit ’Si j’ai un nouvel enfant, est-ce que je vais avoir la force physique de faire des choses avec eux ?’. Comme ma femme est plus jeune que moi, on a quasiment 10 ans d’écart, et quand votre femme que vous aimez vous demande si on ne ferait pas un petit bout de chou… C’est vrai que j’ai hésité, j’ai longuement hésité. Et puis chemin faisant, je me suis dit que je ne pouvais pas lui refuser cette chose-là”, avait expliqué Benjamin Castaldi dans TPMP le 6 avril dernier.

En attendant la naissance du bébé qui devrait avoir lieu en septembre prochain, Aurore Aleman a donné de ses nouvelles sur Instagram. Assez discrète sur sa grossesse, la femme de Benjamin Castaldi a décidé de dévoiler son baby-bump. Sur son compte Instagram, Aurore Aleman a dévoilé un tendre cliché sur lequel les internautes peuvent découvrir un chien reposant sa tête sur le ventre arrondi de la future maman : “Personne ne touche à ma mère”, a écrit en légende Aurore Aleman. En légende, les internautes ont été nombreux à réagir : “C’est mignon les animaux déjà protecteurs, et elle le sera encore plus avec le bébé une fois né”, “il veille sur le bidou, trop d’amour”, “trop mignon”, “trop chou”. Aurore Aleman a profité de sa publication pour donner des nouvelles rassurantes sur sa grossesse : “Tout va bien”.

Par Alexia Felix