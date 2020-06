Le film s’était fait descendre par la critique

TF1 propose ce dimanche 28 juin “Astérix aux Jeux olympiques”. Si le film avait rencontré le succès escompté au cinéma mais c’était fait descendre par les critiques. Les spectateurs avaient pu retrouver bon nombre de stars : Gérard Depardieu, Clovis Cornillac, Alain Delon, Franck Dubosc, Adriana Karembeu, Jean-Pierre Cassel ou encore Benoît Poelvoorde. Celui-ci jouait Brutus, le fils de Jules César incarné par Alain Delon. Un rôle qu’il regrette d’avoir endossé. Interrogé par le quotidien belge “La Meuse” en 2018, l’acteur déclarait ainsi “Enfin, si, une fois : Astérix. Mais c’était entièrement de ma faute. Je l’ai fait par vanité, ce film ! Et je me le suis pris dans la figure. C’était un tournage très long. J’ai été chiant avec mes proches pendant et après… Ma femme m’avait conseillé de ne pas le tourner, elle avait raison”, déclarait-il.

Le film sorti en 2008 était à l’époque le long-métrage le plus cher du cinéma français. Quelque 6,8 millions de personnes s’étaient déplacées dans les salles obscures pour découvrir le troisième volet (hors dessins animés) après “Astérix et Obélix contre César” et “Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre”. Toujours pour La Meuse, Benoît Poelvoorde déclarait concernant sa carrière au cinéma : “Je ne suis pas fatigué du métier, mais j’aimerais faire autre chose, même si je ne sais pas encore bien quoi. Le problème, c’est que je ne cesse de rencontrer des gens bien qui ont des choses à dire, et moi, j’aime les gens qui ont des choses à dire ! Même si ce sont des conneries”.

