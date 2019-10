La Secrétaire Générale et Déléguée Générale de la FIFA pour l’Afrique, Fatma Samoura, a été récompensée en tant que « History Maker » (personne ayant marqué l’histoire), le dimanche 6 octobre, à Londres, à l’occasion des Best of Africa Awards, informe la FIFA.

Prix remis par Rio Ferdinand

Le prix lui a été remis par l’ancien défenseur et capitaine de Manchester United, Rio Ferdinand, en reconnaissance de son travail à la FIFA, où elle occupe le poste de Secrétaire Générale depuis mai 2016, date à laquelle elle est devenue la toute première femme africaine musulmane à assumer cette fonction.