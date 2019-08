Une histoire de vol en réunion, a été jugé ce mardi au tribunal correctionnel de Dakar. Le nommé Konté, laveur de véhicules à la Bicis de Point E a accusé deux autres jeunes laveurs de véhicules, Moustapha Kane et Amadou Mballo, d’avoir volé la somme de 10 millions dans une voiture.

Revenant sur les faits, le témoin Konté a expliqué qu’à la veille du forfait, il a vu le premier suspect Amadou Mballo ouvrir la porte de la voiture d’un client. Et quand il l’a interpellé, il explique qu’il voulait nettoyer la poussière.

« Le jour des faits (vendredi 23 août), j’ai vu le même Amadou et son ami Moustapha sur le même lieu en train de courir. Et c’est par la suite que je les ai suivis avec un autre ami. Durant la course poursuite, j’ai remarqué que le sieur Amadou avait quelque chose qu’il cachait sous ses aisselles. Quand on les a arrêtés, on les a remis à la police du Point E », a raconté Konté.

Poursuivant sa narration, il révèle : « Après les avoir livrés à la police de Point E, un commerçant du nom d’Abdoulaye Ka est venu réclamer une somme de 10 millions qu’il aurait perdue dans sa voiture. Et c’est là que j’ai su que ce sont les deux garçons qui ont commis ce forfait ».

Une version qu’un autre témoin du nom de Koïta a confortée a la barre.

Même si la partie civile a reconnu avoir perdu la somme de 10 millions, il affirme cependant ne pas être sûre que c’est Moustapha et son ami Amadou qui sont les auteurs du vol. Toutefois, il reconnaît leur avoir donné 1000 frs car c’est eux qui ont lavé sa voiture.

Des affirmations que les deux présumés ont balayées d’un revers de main. Selon eux, ils ont été appréhendés devant la banque par le sieur Konté qui, au départ, n’avait aucun motif pour les arrêter. C’est au commissariat qu’une arrestation pour vol leur a été notifiée.

Cependant, le Procureur a demandé la relaxe du présumé Moustapha Kane et la condamnation à 3 ans ferme pour Amadou Mballo pour vol en réunion, association de malfaiteurs.

L’affaire est mise en délibéré le 10 septembre.

seneweb