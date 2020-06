Malgré la pluie de ce Jeudi 25 Juin, date de la reprise des cours, après plus de trois mois d’arrêt lié à la pandémie du coronavirus, les enseignements ont redémarré dans beaucoup d’établissements du département de Bignona.

Les acteurs ont puisé dans leur patriotisme pour répondre à l’appel de la nation, malgré la présence encore du virus dans nos murs. Le protocole est respecté, le matériel nécessaire (gel alcoolisé, thermo flash) est en place et les élèves ont reçu chacun 3 masques.

Examens scolaires

La rentrée des classes d’examen (CM2, Troisième et Terminale) et des écoles d’enseignement technique et professionnel devrait permettre aux élèves concernés de se présenter aux examens scolaires et académiques, dans les prochains mois.

