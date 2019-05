Bijoux en or, millions, téléphones : l’homme d’affaires Youssou Guèye victime d’un braquage

La série des cambriolages se poursuit. Après Maristes et Yarakh, le quartier Nord Foire a reçu la visite de malfaiteurs. Cette fois-ci, c’est le domicile de l’homme d’affaires Youssou Guèye qui a été ciblée. Près d’une dizaine de personnes sont entrées au domicile de l’homme d’affaires avant de repartir avec plusieurs millions de francs ainsi que des bijoux en or. Trois personnes sont déjà interpellées.

A croire que ce sont les thrillers qui inspirent les jeunes délinquants qui s’adonnent à cet exercice de soustraction frauduleuse du bien d’autrui. Depuis quelque temps, le sol sénégalais est le théâtre de vols à mains armées, cambriolages la nuit ou en plein jour etc. A Dakar et dans les autres régions, les attaques des magasins, des bureaux de transfert d’argent se répètent et de manière très fréquentes installant ainsi les citoyens dans l’insécurité. Après l’attaque d’une boutique aux Maristes par des hommes armés, et l’agression du jeune Daouda Diouf à Yarakh qui a été même tué juste pour un téléphone portable, des malfaiteurs se sont attaqués au domicile de Youssou Guèye, histoire de le dépouiller de ses biens. Mais, cette fois, l’affaire est un peu particulière, parce que, selon nos informations, il y a eu la participation du neveu de la victime. Cette dernière n’est personne d’autre que l’homme d’affaire qui avait eu maille à partir avec la justice dans un contentieux avec le Tunisien Didri Mohsen qui l’avait trainé devant le juge pénal pour escroquerie.

Le neveu de Youssou Guèye dans le deal

En effet, selon nos informations, dans la nuit du 29 au 30 avril dernier, près d’une dizaine de personnes encagoulées ont fait intrusion au domicile de Youssou Guèye, sis à Nord Foire, pour dérober des bijoux en or, des téléphones de marque Iphone et plusieurs millions de francs. En ce moment, l’homme d’affaires se trouvait au domicile de sa troisième épouse. En fait, les assaillants étaient accompagnés du neveu de Youssou Guèye qui les a informés de l’absence de son oncle. Mais les malfaiteurs n’ont pas eu le temps de se vanter de leur forfait, car juste après le cambriolage, ils ont eu les éléments de la brigade de la Foire à leurs trousses. Selon notre interlocuteur, une heure plus tard, les pandores ont alpagué un des cambrioleurs. Deux autres dont le neveu de l’homme d’affaires sont par la suite tombés dans les mailles des gendarmes, victimes donc de l’efficacité et de la promptitude des pandores. Le reste de la bande actuellement en fuite est activement recherché. Les gendarmes ont procédé pour le moment à l’audition de la partie civile, mais également des mis en cause. L’enquête n’est pas encore bouclée puisque les pandores qui ont obtenu une prolongation de garde-à-vue poursuivent leurs investigations.

.jotaay.net