« Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a reçu les tests virologiques suivants : Sur 989 tests réalisés, 119 cas sont revenus positifs.

Sur les 119 cas positifs, 108 cas sont des cas contacts et 11 cas communautaires répartis comme suit : Grand Yoff (2) Soprim (2) Dalifort (1) Touba (2) Popenguine (2) Linguère (1) et Pikine (1) » selon le directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé…

Dr Diouf a indiqué que 59 patients sont guéris et sept patients sont actuellement en réanimation à l’Hôpital principal, au CHU de Fann à Dakar.

A ce jour, 2.420 cas ont été déclarés positifs dont 949 cas guéris, 25 morts, un évacué et 1.455 patients sous traitement.