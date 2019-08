La défaite de l’ancien roi des arènes Eumeu Sène devant Modou Lô le 28 juillet dernier continue d’alimenter les débats. D’après Senegal7, l’ancien lutteur de Fass et chroniqueur de lutte, Birahim Ndiaye a laissé entendre que : «Sur le plateau de télé, j’ai dit à Bécaye Mbaye que yaram Eumeu Sène dafa faassou (le corps de Eumeu Sène était engourdi). Pourtant, on est dans une période de canicule. Il faisait sans cesse des étirements et d’incessants va-et-vient dans l’enceinte. Il devait suer ». Une sortie qui montre que Birahim Ndiaye reste un fin connaisseur de la lutte. Avait-il vu la défaite d’Eumeu Sène ?

