Biram Gningue le manager de Modou Lo Brise le silence sur un revanche contre Balla Gaye: ” Combat Bobu “

Le manager de Modou Lo a laissé entendre que son poulain n’a pas encore la tête à un combat. Pour Biram Gningue, tous les lutteurs rêvent d’affronter le roi des arènes, mais un duel contre Balla Gaye ou Yawou Dial n’est pas à l’ordre du jour.

Un bilan de la saison

«Notre objectif, c’était de décrocher le titre de roi des arènes. Nous l’avons réussi, grâce à Dieu. C’est une satisfaction totale. Cette victoire a effacé les choses qui nous ont fait mal lors de la défaite contre Balla Gaye. Tout est oublié. Donc, c’est un bilan largement positif. Balla Gaye n’était pas notre objectif. On l’avait pris parce qu’on n’avait pas le choix. Ce combat était d’ailleurs prévu pour la saison dernière, mais, pour des choses qu’on ne maitrisait pas, il a finalement eu lieu cette saison. Encore une fois, notre objectif était la couronne, même si on aurait aimé terrasser Balla Gaye».

Mod Lô, roi des arènes

«On rend grâce à Dieu avant tout. Nous avions un objectif commun et si par chance, nous avons réussi à l’atteindre, on ne peut que s’en réjouir. C’est une belle victoire. On a dit lutte avec frappe. On s’attendait à toute sorte de chute. Le plus important était la gagne, que ce soit par Ko ou par une action technique. Il faut le reconnaître, la chute (le Ko) est très dure (il se répète). Mais la lutte est ainsi faite. J’en profite pour encourager Eumeu Sène et lui souhaiter un prompt rétablissement. D’ailleurs, si on n’a pas voulu jubiler depuis dimanche, c’est en partie à cause du dénouement du combat. C’est un Ko difficile. La façon dont notre adversaire est tombée est dure, on n’aurait pas aimé que cela se termine de la sorte. Nous ne sommes pas des ennemis, mais juste des adversaires d’un soir».

Nouvelles d’Eumeu Sène

«Moi personnellement, depuis lundi, j’essaie de joindre Eumeu Sène, mais en vain. Je lui ai même envoyé un message toujours sans réponse. Par contre, j’ai eu son manager qui m’a donné des nouvelles de son lutteur et je lui ai aussi souhaité un prompt rétablissement. Nous sommes tous des êtres humains et tout le monde a vu ce qui s’est passé. C’est normal de prendre des nouvelles d’Eumeu Sène, qui est un ami à Modou Lo. C’est un grand champion. Je veux lui dire que ce n’est pas la fin du monde. Il doit profiter des années qui lui restent pour continuer à exercer son métier. Mais avant, je lui souhaite de retrouver la santé et nous sommes de tout cœur avec lui».

Cibles de Modou Lô

«C’est très tôt de s’y avancer. Pourquoi ? Parce que Modou Lô avait un plan de carrière qui l’a mené jusqu’à sa consécration. Aujourd’hui, il va falloir s’asseoir avec lui et le staff autour d’une table pour définir la nouvelle conduite à tenir. Il m’est impossible de m’avancer trop sur ce sujet».

Défis de Balla Gaye 2

«C’est normal. Tous les lutteurs rêvent maintenant d’affronter le roi des arènes. Qu’ils le disent ou pas, nous le savons. Et ces déclarations, on n’en tient pas compte. Que ce soit Balla Gaye ou Yawou Dial, ils n’ont qu’une seule ambition, croiser le roi des arènes. Pour le moment, ce n’est pas encore à l’ordre du jour. Retenez simplement que notre objectif est de partir à la retraite avec la couronne».