Même si le combat Modou Lo contre Ama Baldé baigne dans un océan d’incertitude, suite à l’incarcération du promoteur Luc Nicolaï, le manager du roi des arènes, Birame Gningue, a rassuré les amateurs de lutte.

Interrogé par nos confrères du quotidien de lutte Sunu Lamb, Birame Gningue rassure : « Je suis plus qu’optimiste pour le combat entre Ama Baldé et Modou Lo. Rien ne peut empêcher la tenue de ce combat. Même si Luc Nicolaï est en prison, ça ne peut pas empêcher la tenue du combat. Et nous prions pour qu’il recouvre sa liberté ».

Très optimiste, il ajoute : « Je ne vois pas comment le combat peut échouer. Il a donné une avance sur cachet à Ama Baldé, il a notre accord. Donc, le combat ne peut pas capoter et un autre promoteur ne peut pas engager Modou Lo. Il va lutter pour le compte de Luc Nicolaï, on ne va prendre l’avance d’aucun autre promoteur de Lutte. Je le redis encore, le combat aura lieu. »