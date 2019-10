Après la sortie de Khadim Gadiaga pour mettre en garde Birame Gningue au cas où il signera un combat de Modou Lô sans consulter le staff, ce dernier est monté au créneau pour apporter sa réponse. L’agent du Roc des parcelles a renseigné que « j’ai appelé Khadim Gadiaga et on s’est parlé et on s’est compris. Il est revenu à de meilleurs sentiments. Il s’est trompé. C’est une histoire qui est derrière nous, tout est rentré dans l’ordre ».

Aïssatou FAYE NIANG