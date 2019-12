Profitant de cette période où les enfants sont généralement « gâtés » avec des cadeaux de fin d’année, le ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf a manifesté son soutien à la commune de Biscuiterie hier à l’occasion d’un arbre de Noël.

Après avoir ouvert la cérémonie qui consacre aux enfants de Biscuiterie plus de 1000 cadeaux pour cette fin d’année, le petit-fils du roi du Sine estime que « c’est juste un signe dans le but d’inspirer les politiques et hommes disposant de moyens pouvant soutenir les familles démunies ».

Il relèvera les programmes que le président de la République a initiés et qui doivent être soutenus et bien divulgués par ses partisans. Toutefois, « ils doivent se présenter dans leurs bases et perpétuer les actions qui confortent les œuvres sociales du président de la République. »

Au terme de son discours après la remise des tickets de cadeaux aux enfants de Biscuiterie, le ministre-conseiller invitera ses camarades à se conformer aux exigences du parti et à s’impliquer davantage dans les œuvres sociales au niveau de leurs bases.