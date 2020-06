Les syndicats maison de la SENELEC sont devenus actifs ces derniers temps. Depuis que la polémique a été engagée sur le contrat entre SENELEC et AKILEE, ces syndicats se tirent subitement de leurs sommeils. Comme si le contrat liant la SENELEC à AKILEE est une nouveauté. Alors que c’est un contrat vieux de plus d’un an dont la négociation pour la signature a duré pendant plus d’un an également.

Durant plus de deux ans, les syndicats qui se mettent à ruer aujourd’hui sur les brancards ont pu observer la situation et n’ont jamais levé le plus petit doigt. Dès que Pape Mademba Bitèye l’actuel directeur général de la SENELEC s’est lancé dans une campagne de dénonciation du contrat, les syndicats s’engouffrent dans la brèche et le suivent.

L’on retrouve des attitudes similaires dans la démarche engagée par Pape Mademba Bitèye et celle de ces syndicats. La preuve, le Président de la République Macky Sall a donné des directives très claires allant dans le sens de renégociation du contrat. Ce qui n’agrée guère Pape Mademba Bitèye dont sa logique qui est de casser une bonne fois pour toutes, le contrat, et d’en offrir un autre à une société étrangère. L’autorité du Chef de l’Etat Macky Sall est elle-même bafouée par Pape Mademba Bitèye qui donne la preuve que c’est lui qui instrumentalise les syndicats à la SENELEC qui s’agitent contre ce contrat. Dès l’annonce d’Akilee acceptant de renégocier son contrat avec la Senelec, Lamine Diarra, syndicaliste du SUDETEN de la Senelec s’est précipité devant les caméras de télés pour crier fort l’opposition des syndicats maison comme s’il représentait à lui seul tous les agents de ladite boîte.

Le refus de Pape Mademba Bitèye de suivre les directives du Président Macky Sall devenu manifeste, les syndicats qu’il a sous sa botte ne veulent non plus entendre parler de renégociation du contrat. Eux aussi réclament que le contrat soit cassé. Ce qui montre encore une fois que c’est bien Pape Mademba Bitèye qui instrumentalise les syndicats qui ne cessent de multiplier les communiqués sur cette affaire.

La rédaction de Xibaaru