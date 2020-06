La suite après cette publicité

La Bundesliga est le premier championnat du top 5 européen à aller au terme de sa saison et la 34e journée offrait des chocs de toute part. N’ayant rien à jouer, le Borussia Dortmund accueillait le TSG Hoffenheim pour un beau choc de haut de tableau. Les hommes de Lucien Favre ont totalement pris l’eau et Andrej Kramaric s’est illustré. D’un quadruplé, le Croate a permis une belle victoire 4-0 des siens. Dortmund reste deuxième, Hoffenheim remonte à la sixième place et disputera l’Europa League l’an prochain. Le Bayern Munich lui s’est baladé et termine en beauté avec une victoire 4-0 contre le VfL Wolfsbourg. Kingsley Coman, Michaël Cuisance, Robert Lewandowski et Thomas Müller ont fait parler la poudre. Le Rekordmeister savoure son titre, Wolfsbourg est septième et qualifié en Europa League.

La principale lutte concernait les qualifications en Ligue des Champions. Le RB Leipzig s’est emparé de la troisième place suite à une victoire 2-1 contre Augsbourg. Dans le même temps, le Bayer Leverkusen avait conservé un espoir en s’imposant 1-0 contre Mayence mais le Borussia Mönchengladbach n’a pas tremblé. En gagnant 2-1 contre le Hertha Berlin, les Fohlen terminent quatrièmes devant le Bayer Leverkusen. En bas de tableau, le Werder Brême s’est assuré une place de barragiste en humiliant Cologne (6-1). Battu 3-0 par l’Union Berlin, le Fortuna Düsseldorf est relégué en deuxième division en compagnie de Paderborn battu par l’Eintracht Francfort (3-2).

Les qualifiés en Ligue des Champions : le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach

Les qualifiés en Europa League : le Bayer Leverkusen, le TSG Hoffenheim et le VfL Wolfsbourg

Le barragiste : le Werder Brême

Les relégués : le Fortuna Düsseldorf et Paderborn

Le classement définitif de la Bundesliga

Les résultats de l’après-midi :