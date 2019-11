Face à la presse hier, les membres de la société civile n’ont pas été tendres avec le président de la République et l’assemblée nationale. C’est le moins que l’on puisse dire.Ils dénoncent avec vigueur le report sans délai des locales.

D’âpres Moundiaye Cissé et ses camarades, la prorogation sine die du mandat des conseillers départementaux et municipaux par le président de la République et l’assemblée nationale constitue une atteinte à la Constitution et au code général des collectivités territoriales. Le président de la République a foulé au pied la loi en décidant de reporter les élections locales sans fixer de date. C’est la conviction des organisations de la société civile, d’autant plus que selon ces dernières, les motifs du report ne visent ni l’intérêt général, ni le respect des principes démocratiques .

Le président de la République pousse l’assemblée à violer la loi, dixit la société civile, qui recommande la tenue des élections départementales et municipales au plus tard le dimanche 28 juin 2020, l’évaluation de la dernière présidentielle et l’élaboration des termes de références de l’audit du fichier électoral par la commission du dialogue politique au plus tard fin novembre 2019, entre autres.

