Bob Lutz ne sait pas pourquoi l’action Tesla a explosé de plus de 250% en six mois.

Le vétéran de l’industrie automobile – qui a siégé aux conseils d’administration de Ford, Chrysler et General Motors au cours de sa carrière – n’a pas non plus fait les esprits les plus brillants de Wall Street, a déclaré sur le podcast BBC Business Daily cette semaine.

“J’ai parlé à des gens de Goldman Sachs, qui sont généralement les plus grands experts du monde pour expliquer les cours des actions, et ils me demandent maintenant si j’ai une idée de ce qui se passe avec les actions de Tesla”, a-t-il déclaré. “Personne ne peut l’expliquer, c’est tellement au-delà de tout rendement fondamental auquel tout actionnaire peut s’attendre.”

La start-up de voitures électriques d’Elon Musk possède actuellement une capitalisation boursière de 145 milliards de dollars (trillions de R2) – éclipsant Ford, Chrysler et la capitalisation boursière combinée de 103 milliards de dollars de GM. L’action Tesla n’est plus attachée à rien de tangible, a expliqué Lutz.

“Il est purement motivé par la psychologie ou presque une psychose de masse”, a-t-il déclaré, avertissant que le rassemblement ne durera pas. “En fin de compte, le cours de l’action répond à la réalité financière fondamentale, et ce jour viendra.”

Une opportunité de croissance surestimée

Lutz a minimisé l’opportunité de marché pour les véhicules électriques dans l’interview. Le passage des voitures conventionnelles aux voitures électriques est “en quelque sorte une fiction”, a-t-il dit, car la demande mondiale pour ces voitures est largement alimentée par les subventions gouvernementales.

Les véhicules électriques sont chers et peu rentables à produire, a ajouté Lutz, et peu pratiques à utiliser en raison de leurs longs temps de charge. En conséquence, il s’attend à ce qu’ils ne représentent que 15% du marché automobile mondial d’ici 2030.

Malgré sa vision baissière de l’industrie de Tesla, Lutz a fait l’éloge des produits du constructeur automobile. “Il n’y a rien de mal avec la voiture”, a-t-il déclaré. “Il s’agit de l’une des berlines haut de gamme les plus performantes, les plus performantes et les plus esthétiques au monde.”