Fixation du 737 Max et le récupérer dans l’air est crucial pour Boeing. Mais ce n’est pas le seul défi majeur auquel fait face l’avionneur en difficulté. Boeing doit également se concentrer sur sa prochaine génération d’avions de passagers.

Le constructeur aéronautique a clairement précisé son objectif en vue d’obtenir l’approbation du 737 Max pour voler à nouveau, ce qui devrait se produire au milieu de cette année. L’avion est immobilisé au sol depuis mars, à la suite de deux accidents mortels qui ont tué 346 personnes. La crise qui a duré presque un an a suspendu les commandes et les livraisons de nombreux appareils de la société.

Mardi, Boeing a annoncé ne pas avoir reçu de nouvelles commandes d’avions commerciaux en janvier, contre 45 commandes il y a un an. Et il n’a livré que 13 avions commerciaux au cours du mois, contre 46 un an plus tôt.

La crise du 737 Max a freiné la croissance de Boeing. Mais Boeing fait face à une menace à plus long terme qui est encore plus importante à surmonter: Boeing prend du retard sur son rival Airbus et doit construire la prochaine génération d’avions pour rester compétitif à l’avenir.

Le 777X

L’avion à fuselage large 777X a déjà été développé et effectue sa première série de vols d’essai. Mais ses débuts officiels ont été repoussés en raison de problèmes avec son moteur de General Electric.

Au moment de la crise de Max, Boeing prévoyait de livrer le 777X à un moment donné cette année. Mais en octobre, il a repoussé la première date de livraison au début de 2021.

Boeing a 309 commandes de 777X qui sont maintenant en retard.