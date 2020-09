Bonne nouvelle: Aly Ngouille Ndiaye autorise la reprise des soirées aux artistes

By By DIOP Mamadou Share



Depuis plus de 6 mois, les artistes sénégalais sont à l’arrêt à cause de la pandémie. Les soirées et rassemblements sont interdits dans l’étendue du territoire sénégalais. Ce qui a provoqué une vague de contestations des acteurs culturels qui n’arrivent plus joindre les deux bouts.

125.000 CFa

A cet effet, Macky Sall avait octroyé 3 milliards aux acteurs cultures, soit 125.000 CFa pour chaque artiste. Mais, cela ne suffisait pas aux chanteurs et musiciens. Selon eux, l’Etat devait leur permettre de reprendre leurs activités en respectant les mesures barrières.

Autorisations

Une requête de la coalition des acteurs de la musique prise en compte par le ministre de l’Intérieur. Conscient du drame social que vivent les artistes, Senego est en mesure de vous dire que le ministre Aly Ngouille Ndiaye leur permet de rependre leurs activités.

Conditions

Cette reprise n’est possible que pour les espaces de diffusion de moins de 500 personnes, en attendant d’avoir l’avis technique des spécialistes de la Santé pour les grandes salles.

