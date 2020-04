Les téléspectateurs qui souhaitent voir le célèbre comédien de la capitale du rail sur scène, Mbaye Dosé seront aux anges à partir de ce mardi. La série tant attendue, ALLO DG sera désormais diffusée tous les mardis et vendredis sur la Sen Tv et sur la chaine You Tube de Sunugal24.

Une série qui regroupe des acteurs et comédiens bien connus du milieu. Mbaye Dosé y joue un rôle essentiel en compagnie de Cheikhouna: des scènes émaillées de suspense, de surprise, de comédie… seront au rendez-vous. Elle est partie pour damer le pion aux autres séries diffusées présentement. Non seulement la qualité est de mise mais aussi la richesse du scénario ne laisse personne de marbre.