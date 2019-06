Bonne Nouvelle pour Marie Amar

Le PDG du Holding Amar, Cheikh Amar vient d’opérer des changements au sein de son groupe. Il vient de renforcer son épouse Marie Amar qui gérait jusque-là tout ce qui a trait à la logistique. Elle vient d’être fraîchement nommée Directrice de TSE Afrique par son époux. Nous lui souhaitons une réussite totale dans ses nouvelles fonctions.

Dotée d’un sens aigu des affaires, avec un engagement constant Madame Amar a su s’intégrer dans ce milieu difficile et réaliser des performances visibles qui lui valent aujourd’hui notoriété et admiration. Grâce à son style simple et franc ainsi que sa détermination, elle fait partie des meilleurs symboles du leadership féminin. Sa riche expérience en France et au Sénégal lui ont forgé un caractère de « battante » qui inspire à tous égards l’estime et la considération.

Derrière cette image de chef d’entreprise, se cache une femme extrêmement généreuse intervenant dans le social avec des dons et des soutiens aux nécessiteux. Elle mène des actions désintéressées envers les enfants malades comme ceux de l’hôpital Albert Royer de Fann notamment ceux atteints d’hydrocéphalie qui ont tous été opérés grâce à l’action de cette infatigable dame. Elle parcourt les hôpitaux avec son équipe pour payer des factures et frais d’hospitalisation des enfants dont les parents n’ont pas de moyens, et ce, depuis 2005. En dix ans, elle a permis de sauver des centaines d’enfants malades, a consacré plus de 2 millions de frans Cfa par mois à ces êtres démunis et accompagne aussi leurs familles dans le loyer, la nourriture et les frais de scolarité. Cette dame de cœur est marraine de plusieurs manifestations à caractère humanitaire. Cet engagement lui a valu d’être distinguée parmi les 50 femmes leaders au Sénégal pour ses actions et bienfaisance et de mécénat.

Malgré une activité débordante, l’épouse de l’homme d’affaires Cheikh Amar est restée modeste avec un engagement continu pour contribuer au statut et à l’épanouissement de la femme sénégalaise. Cette femme discrète de nature, et travailleuse de l’ombre, est également une épouse et une mère de famille modèle et fait partie sans nul doute des femmes très estimées de sa génération.

