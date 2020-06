Le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement Rural peut afficher le sourire. Le Professeur Moussa Baldé vient d’être félicité par bon nombre d’acteurs du monde agricole. Dans une intervention radiophonique, l’ancien député libéral de Lat Mingué ( Kaolack) a reconnu le leadership éclairé et la compétence avérée de cet élément essentiel du dispositif gouvernemental : » Aujourd’hui, tout le monde reconnaît le mérite du ministre de l’agriculture et de l’équipement rural. Dans un contexte chargé, il a réussi un grand exploit en faisant une bonne campagne agricole et a distribué des semences de qualité. Je le félicite et l’encourage dans sa noble mission. Ouvert et très courtois envers tout le monde il accompagne, sans tambour ni trompette, la vision de son excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall.

Je reconnais aussi le courage et la compétence de ses hommes, de ses collaborateurs ( Directeurs, agents, etc ). Au niveau de son département, tout le monde travaille pour révolutionner les choses.M.Baldé et tout son personnel forgent, aujourd’hui, notre fierté « , a laissé entendre le coordonnateur national du mouvement » Ans Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » ( mouvance présidentielle).