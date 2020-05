Une information dévoilée par RMC Sport à propos des pratiques controversées des Girondins de Bordeaux en interne a secoué Christophe Dugarry. Le consultant, qui a porté le maillot du club entre 2000 et 2003, a exprimé sa stupéfaction à ce sujet sur les ondes de la radio RMC , dans son émisson Team Duga. Premier dossier épineux, celui de Paulo Sousa, qui grâce à une clause de son contrat touche un pourcentage sur la vente des joueurs bordelais. Le champion du monde 98 est exaspéré.

« Comment est-ce possible qu’un entraîneur touche de l’argent sur la vente de ses propres joueurs ? Tous les entraîneurs au monde se battent pour conserver leurs joueurs, travailler sur la durée. Là, t’as un entraîneur qui touche des commissions sur la revente des joueurs. Ça veut dire que les joueurs titulaires aux Girondins de Bordeaux méritent de jouer parce qu’ils sont bons, ou parce qu’ils rapportent financièrement le plus possible à leur entraîneur ? », a déclaré Christophe Dugarry, désemparé. Le consultant est également consterné par le cas Souleymane Cissé, directeur technique du club. Celui-ci dispose d’une académie de football en Côte d’Ivoire, cette dernière étant partenaire de …. l’OGC Nice. « Dans son académie, quand on bon joueur sort, il va où ? À Nice ou à Bordeaux ? On prend un salarié qui a un partenariat avec un autre club. Pourquoi pas », s’est-il indigné.