Il n’a que 19 ans, mais Erling Haaland ne cesse de faire parler de lui. Repéré par le grand public lorsqu’il évoluait sous les couleurs de Salzbourg (17 buts inscrits en 16 matches de championnat), le jeune Norvégien a confirmé tout son potentiel depuis son arrivée au Borussia Dortmund l’hiver dernier en échange de 20 M€. Avec les Marsupiaux, le Scandinave a en effet trouvé le chemin des filets à 13 reprises en 14 apparitions en Bundesliga.

De quoi donner encore plus de poids à sa réputation de serial buteur juvénile. De quoi convaincre aussi les grands d’Europe à passer à l’attaque dans les mois à venir. En Espagne, par exemple, le Real Madrid serait très chaud à l’idée de le recruter. Lié au BVB jusqu’en 2024, l’international norvégien (2 sélections) fera-t-il long feu en Allemagne ? Pour rappel, ce dernier aurait inséré une clause libératoire de 75 M€ valable à partir de l’été 2021 dans son contrat. Face à toutes ces rumeurs, Haaland a bien voulu répondre au média WAZ.

Haaland veut briller avec le BVB

L’occasion pour lui d’évoquer, dans un premier temps, ses futurs objectifs. « Je veux réaliser quelque chose avec le BVB, pas toujours finir deuxième (du championnat), mais gagner des titres si possible. Nous devons fixer des objectifs, nous voulons attaquer et nous devons marquer autant de buts que possible. Je veux naturellement apporter ma contribution en tant qu’attaquant. » Ambitieux avec le BVB, Haaland n’a donc pas envie de plier bagage dans l’immédiat.

« Je ne pense pas trop à l’avenir, je vis dans le présent et je décide ici et maintenant ce qui est le mieux pour ma carrière. Pour cette raison, j’ai choisi le BVB avec une conviction totale en hiver. Dortmund est l’un des plus grands clubs du monde et j’ai signé un contrat à long terme ici et, comme vous le dites, je viens d’arriver. Je ne pense donc pas à quitter à nouveau le club. » Concentré sur Dortmund, Haaland a donc calmé le jeu. Preuve en est, sa réponse lorsque le journaliste lui a demandé dans quel club il aimerait jouer un jour. « Bien tenté. Question suivante. » Malin le Haaland…