Ce samedi 16 mai aura lieu le match de la 26e journée du championnat d’Allemagne. Le Borussia Dortmund affrontera Schalke sur son terrain.

Le championnat d’Allemagne est le premier des grandes ligues européennes à revenir après une pause forcée liée au coronavirus. Tous les matchs se joueront à huis clos donc sans spectateurs.

Paris sur l’issue

Le Borussia Dortmund a pu se mobiliser après une défaite offensante à l’extérieur contre le Bayer Leverkusen (3-4). Les quatre derniers matches du championnat national ont été remportés par l’équipe de Lucien Favre. Cependant, ils n’ont pas pu gagner contre le PSG en 1/8 de finale de la Ligue des Champions.

Le Borussia Dortmund, à la deuxième place, joue bien à domicile cette saison (10 victoires et 3 nuls), mais il convient de noter que les derniers derbys de la Ruhr ont été très difficiles pour Dortmund (à partir de 2016 une seule victoire dans les matches contre Schalke).

Schalke 04 de l’international sénégalais Salif Sané, sixième du classement, va essayer de conforter son avance sur Wolfsbourg dans la course aux places européennes.

► Pariez que le Borussia Dortmund ne perdra pas samedi avec une cote élevée de 2,58.

Paris sur les handicaps

Schalke a remporté sa dernière victoire en Bundesliga le 17 janvier. Après cela, l’équipe n’a pas réussi à gagner sur neuf matches consécutifs (dans tous les tournois). Cela s’expliquait en grande partie par le fait qu’il y avait beaucoup de blessés dans la composition des bleus royaux dont Salif Sané absent pendant 4 mois. Pour l’Instant, seul le jeune défenseur central Ozan Kabak est resté à l’infirmerie.

Notons que l’effondrement prolongé n’a pas conduit à une chute rapide de Schalke dans le classement: les footballeurs de David Wagner sont à la sixième place et gardent de bonnes chances d’entrer dans la zone de l’Europa League.

Cependant, le Borussia peut éprouver des difficultés au milieu avec Axel Witsel et Emre Can, mais pourront compter sur leur attaquant vedette Erling Haaland. Le défenseur central Dan-Axel Zagadou est blessé.

► Mettez sur Schalke avec un handicap +1,0 but avec une cote de 1,97.

Paris sur les totaux

Les matches du Borussia Dortmund et de Schalke se sont souvent révélés combatifs et efficaces, mais la rencontre entre ces équipes au premier tour s’est terminée par un match nul.

Il convient de souligner que lors des 9 dernières rencontres directes dans le championnat d’Allemagne, Schalke n’a jamais perdu contre Borussia avec une différence de plus d’un but. Mais lors des derniers tours, le club de Gelsenkirchen a très peu marqué (seulement 2 buts en sept journées).

► Il est assez tentant de parier sur un total de moins de 3 buts pour 1,76.

Nos prévisions

On s’attend à une lutte acharnée du prochain Derby de la Ruhr. Le Borussia Dortmund n’a pas battu Schalke depuis très longtemps, cette fois-ci, il ne sera pas aidé par les fans dans les tribunes. En face Salif Sané buteur lors du derby de la saison dernière remporté par Sckalke sur le terrain de Dortmund voudra récidiver avec ses coéquipiers.

► Je vais parier sur Schalke avec un handicap +1,0 pour 1,97.

Comment parier sur cette rencontre ?

