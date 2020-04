Le président de l’ONG Horizons sans frontières n’est pas d’accord avec la décision de non rapatriement des corps des Sénégalais victimes du Coronavirus à l’étranger. “C’est une erreur de prendre une telle mesure sans se concerter avec les acteurs concernés”, a dénoncé Boubacar Sèye, qui interpelle le chef de l’État pour qu’il revoie cette mesure. Boubacar Sèye reste convaincu que les corps peuvent bel et bien être rapatriés, mais il faudrait une volonté politique pour trouver des alternatives afin de rapatrier ces corps et les enterrer au Sénégal au grand bonheur de leurs familles. D’autres questions ont aussi été abordées au cours de cet entretien avec Dakaractu…





www.dakaractu.com