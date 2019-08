Mon PDG un jour mon PDG pour toujours.

Merci Bougane merci d’avoir cru en moi.

Moi je te surnomme le dénicheur de talent,quand je débarquais chez toi j’avais pas encore mon diplôme l’expérience n’en parlons pas mais mes preuves à LCS t’ont suffit pour faire appel à moi.

La confiance que tu as toujours placé en ma personne m’a permis de gravir les échelons.

Je pars mais avec le coeur lourd sentv m’a vu grandir et mûrir.

Je pars me perfectionner,finir mes études et revenir plus forte afin de pouvoir servir mon pays comme j’en ai toujours rêvé.

Je vous confie mon bébé « l’essentiel »

n’oubliez pas d’en prendre soin

Amina Gueye