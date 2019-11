Cité dans une affaire de faux billets, Seydina Fall alias « Boughazelli » doit retourner à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, cette après-midi. D’ores et déjà, le député démissionnaire plaide non coupable et crie au complot.

«Je suis victime d’un gros complot. J’ai d’ailleurs identifié mon traitre. Mais je laisse tout entre les mains de Dieu», a-t-il confié à la presse ce mardi.

seneweb