Les éloges sur cet attaquant de Teungueth Football Club ne manquent pas. Bouly Junior Sambou qui est né dans le sud du pays fait parler de lui par son talent, de Bignona à Dakar. Agé de 21 ans, lui qui mise sur sa stabilité mentale dans le jeu, sa vitesse et surtout sa puissance (un de ses surnoms d’ailleurs), nous parle des secrets qui font la réussite de l’équipe invincible de la phase aller du championnat dans cette interview accordée à wiwsport.

Loin de Dakar, prés de ses proches, l’un des artificiers de Dabo s’est ouvert à nous. Avec de bonnes notes lors de ses prestations, Bouly Junior Sambou a fait une bonne entrée lors sa deuxiéme saison avec le club de Rio. En décembre, il comptait 4 buts en 3 matchs. Ce qui lui a valu le titre de meilleur joueur du club. « L’année passée, je n’avais joué que les 5 premiers matchs. Lors de ma sélection en U23, je me suis blessé, ce qui a freiné mon élan. Et j’ai terminé avec 5 buts » explique t’il. « Cette année, on n’a pu changé de stade et j’ai pu m’adapter avec le rythme qu’il nous impose avec une très bonne préparation hivernale. Et d’ailleurs c’est ce qui nous a permis de taper fort lors de la première partie de la saison. Je compte 7 buts. Toutes ces bonnes performances sont le résultat d’un bon stage au CNEPS de Thies. »

En effet, Teungueth Football Club a fait une trés bonne premiére partie de la saison. Invincible lors de la phase aller, aprés 13 journées, tout était clair depuis le début nous confie t’il. « Le coach (Youssouph Dabo) nous disait qu’il voulait avoir la meilleure équipe du championnat et sur le terrain nous reproduisons son souhait. Le nouveau staff technique s’est installé rapidement. Il y’a eu beaucoup de changements car le groupe de l’année derniére n’était plus là. Il y’avait juste 8 ou 9 joueurs de l’année derniére. On s’est tous adapté tres vite, on a pas perdu beaucoup de temps pour se comprendre et cela même pour les paires. Je peux vous assurer qu’en entrant en préparation hivernale on était un groupe mais à la fin, Dabo tenait une équipe, la meilleure. »

D’ailleurs, il ne s’inquiéte pas pour une reprise en novembre. « On se prépare en conséquence, nous serons prêts dans tous les cas de figure. Nous avons un objectif qui est de devenir la meilleure équipe du championnat et chaque jour on travaille pour l’atteindre que cela soit en novembre, aprés novembre ou même aprés. Nous allons conserver les acquis ». Et l’attaquant d’ajouter : « Les buts vont venir naturellement. Si je ne marque pas Baye Djiby Diop, Djibril Sylla ou un autre va marquer. A la reprise ca va barder. « menace t’il d’un ton taquin.

ASC HLM de Bignona, Cité Millionnaire, Thiely, il a galéré dans le mouvement des navétanes avant de commencer sa carriére avec l’EJ Fatick. « Je suis un jeune formé à l’école de football Mathieu Chupin. J’ai commencé dans le championnat local avec l’EJ Fatick en ligue 2 avant de rejoindre le Teungueth Football club. Ce qui m’a le plus marqué là-bas est l’entente du groupe ce qui m’a poussé haut et j’ai terminé co-meilleur buteur à la fin de la saison avec 11 buts inscrits »

Né dans une famille de sportifs, ses grands fréres ont tous joué au football sans vraiment faire une carriére professionnelle. Lui, veut rendre sa communauté fier comme l’ont fait d’autres joueurs à l’image de Sadio Mané. Pour atteindre, ses objectifs, il a procédé à une tradition chez les joueurs! « J’ai arreté mes études à cause du football parce que je ne voyais que cette porte pour la réussite. Je suis né dans une famille modeste où plusieurs ont tenté le football et dans ma tete je me suis toujours dit qu’il fallait que je m’en sorte pour relever le défi. C’est vrai qu’au début, ce n’était qu’une passion. Mais quand j’ai commencé à faire des tests à Aspire, je me suis dit que le football pouvait me donner tout ce dont j’ai besoin pour aider mon entourage. J’ai commencé donc à me concentrer de plus en plus. » Ce qui explique selon lui sa rigueur sur le terrain hormis son bon jeu de tête et sa facilité à jouer avec les deux pieds. Sadio Mané, Harry Kane, Gana Gueye, Sambou s’inspire de tous.

S’il n’a pas savouré sa première sélection avec les U23 à cause d’une blessure, Bouly assure qu’il n’oubliera pas son premier sacre avec TFC. Quant à ses objectifs, il espère trouver un bon contrat et continuer son aventure surement en Europe. Tout ce qu’il souhaite pour le moment, c’est plus de titres avec le leader au classement et un deuxiéme club professionnel à Ziguinchor pour plus de visibilité pour les jeunes talents qui n’ont que le Casa Sport pour le moment. En attendant celui qui a concrétisé les 20 passes consécutifs face à NGB ou marqué la finale zonale entre HLM et Plateau d’un coup franc inoubliable nous promet un retour de feu !

