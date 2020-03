Mame Mbaye Niang était l’invité de « Sen Jotaay » sur la Sen Tv. L’ancien ministre de la Jeunesse est revenu sur les sorties de Mbaye Ndiaye et Mahammad Boune Adallah Dionne sur le 3ème mandat. Des sorties qu’il fustige, non sans dénoncer un complot de la part de ces derniers.

On doit les destituer du parti…

« Personne ne leur a demandé de parler…« , selon le chef de cabinet du président Macky Sall. Il considère que « toute personne, au sein de leur parti qui parle de deuxième mandat ou de troisième mandat est contre nous. Et ce qui fait le plus mal c’est que si c’était la société civile ou l’opposition qui avait engagé le débat, on pouvait comprendre. Mais on ne peut pas faire partie de nous et alimenter le débat pour se préparer en conséquence… Et ceux qui en parlent ce sont eux qui sont en train de détruire ce que nous avons en commun. Ceux-là, on doit les destituer…« , a réagi Mame Mbaye Niang.

Le cas Mbaye Ndiaye…

Sur Mbaye Ndiaye, il reconnaîtra quand même que c’est quelqu’un de très loyal envers le Président Macky Sall, quelqu’un de très expérimenté en matière de processus électoral. « C’est lui qui suivait le processus électoral du Pds de l’Apr. Si on lui demande de se prononcer sur ce genre de débat, même si je considère qu’il ne devait même pas se prononcer sur la question, j’estime qu’il a été victime (…) Mais personne ne lui a demandé de dire quoi que ce soit… »

« Ils ne sont pas des voix plus autorisées que la mienne. Et c’est moi qui dis que celui qui parle de mandat est contre nous et fait partie des comploteurs pour que notre parti se disloque… »