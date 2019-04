Bourses familiales : 34 millions détournés à Ziguinchor

Un scandale financier éclabousse La Poste de Yamatogne à Ziguinchor où plus de 34 millions ont été détournés. Ces fonds représentent, selon L’Observateur, qui donne l’information, des bourses familiales. L’agent mis en cause a été arrêté et emprisonné.

Le Receveur de La Poste et un de ses collègues ont été mutés, indique le journal. Qui ajoute qu’un autre agent de La Poste de Ziguinchor est également accusé de détournement portant sur 840 mille francs Cfa. L’agent incriminé bénéficie d’un retour de parquet.