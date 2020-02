Leur combat est de plus en plus évoqué et les sorties médiatiques de Boy Niang 2 et Balla Gaye 2 sur leur éventuelle confrontation se multiplient. Cette fois c’est au lutteur de Pikine de provoquer l’ancien Roi des arènes dans un entretien avec Record.

Boy Niang 2 taxe son potentiel adversaire de lutteur qui n’excelle pas bien dans la bagarre. ‘’Balla Gaye 2 n’est pas un bon bagarreur, mais c’est un guerrier. Dès que tu le touches, il répond’’, lâche-t-il.

Selon le pensionnaire de Pikine, le lutteur Guédiawaye ne peut être classé meilleur lutteur devant lui. ‘’Balla ne lutte pas mieux que moi, pense-t-il. Il n’est pas meilleur bagarreur que moi, non plus. On peut tout me reprocher sauf de ne pas savoir lutter. Il ne pratique pas le métier mieux que moi.’’

La réponse du chef de file de l’école de lutte Balla Gaye ne va, sans doute, pas tarder.