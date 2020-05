En dépit de sa dernière défaite devant Lac 2, après recours, Boy Niang 2 était fortement plébiscité pour affronter Balla Gaye 2. Mieux, pas moins de trois promoteurs étaient sur l’affiche aux relents de vrai derby Pikine-Guédiawaye. Il se dit que Luc Nicolaï était à deux doigts de matérialiser le combat, quand il s’est fait cueillir par les limiers et gardé à la MAC de St Louis, dans l’affaire du Lamantin Beach. Aussi, Gaston Mbengue lui même a fait une sortie dans la presse pour dire qu’il était sur le duel. On a également vu le jeune jamaïcain s’y intéresse au point d’aller faire des propositions financières aux deux camps. C’est à dire n’eût été le concours de circonstances et le contexte défavorable de pandémie, peut-être que le combat Boy Niang 2-Balla Gaye 2 serait matérialisé depuis longtemps, au grand bonheur du fils de De Gaulle, qui a tout à gagner et presque rien à perdre dans ledit combat. Ce n’est peut-être que partie remise.

Record

Lutte TV

L’article Boy Niang 2 rate Balla Gaye 2 de très peu est apparu en premier sur Snap221.info.