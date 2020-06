PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Alia Shawkat, que beaucoup pensent être la nouvelle compagne de Brad Pitt, a tenu à mettre les choses au clair dans une interview ce vendredi 26 juin. Leur relation n’est qu’amicale.

Alia Shawkat met fin à des mois de rumeurs. Sa relation avec Brad Pitt, qu’elle côtoie depuis septembre, est strictement platonique. Dans une interview publiée ce vendredi 26 juin sur le site Vulture, l’actrice actuellement à l’affiche de la saison 2 de Search Party a affirmé : « On n’est pas en couple. On est juste amis. » Voilà qui devrait calmer les médias et les observateurs qui spéculent sur la nature de leur relation depuis qu’ils ont été aperçus à la sortie d’une pièce de théâtre en septembre.

Relativement connue aux États-Unis mais peu habituée à l’attention de la presse people, Alia Shawkat est revenue sur ce moment dans cette même interview : « Tous mes amis m’ont demandé ce qu’il se passait, et m’envoyaient des photos. Je me sentais juste submergée. Comme si j’étais toute n*e à l’école et que je me faisais ‘Oh mon dieu, tout le monde me regarde’.«

Alia Shawkat sur le tapis rouge des Emmy Awards, le 18 septembre 2016. FAMEFLYNET / BESTIMAGE

Une relation « facile et naturelle »

Depuis cette première sortie culturelle à deux, Alia Shawkat et l’ex d’Angelina Jolie ont été aperçus ensemble dans les rues de Los Angeles, à des concerts, des expositions, ou même à la caisse d’une chaîne de fast food américaine. Et le confinement n’a pas éloigné les acteurs inséparables.

En effet, ils respectent les mesures de distanciation sociale imposées par l’Etat américain mais font une exception pour se voir. « Ils traînent beaucoup ensemble, a déclaré un proche des acteurs passionnés d’art le 6 mai dernier. Ils n’habitent qu’à dix minutes l’un de l’autre donc Alia se rend souvent à vélo ou à pied chez Brad, dès qu’ils ont le temps de se détendre. Leur relation est facile et naturelle. » Si la jeune femme, que Brad Pitt considère comme « l’une des femmes les plus intéressantes qu’il ait rencontrées à Los Angeles« , n’est que son amie, elle a au moins le mérite de lui redonner le sourire.

Bonjourdakar

L’article Brad Pitt en couple ? Son amie Alia Shawkat met fin aux rumeurs est apparu en premier sur Snap221.info.