L’usine fabrication de carreaux Twyford SN Ceramics située à Sindia a fait l’objet d’un braquage. Dans la nuit du 3 au 4 août dernier, un commando lourdement armé y a fait irruption et tenu en respect les vigiles et autres occupants trouvés sur place. Les malfaiteurs se sont ensuite emparés de plus de 100 millions de F Cfa (95 millions en F Cfa et de 25.000 dollars) qui étaient planqués dans un coffre-fort. Après leur forfait, ils se sont fondus dans la nature. Libération qui donne l’information, indique qu’une enquête a été ouverte… par la gendarmerie.