On en sait un peu plus sur l’identité de Isma Ba, du nom de ce jeune braqueur abattu par les gendarmes de Diama lors d’un braquage d’une station Edk à Saint-Louis.

Ba, né à Mpal en 1998, est très connu des services de police.

« De l’agression de jeunes filles délestées de leurs portables, au vol commis la nuit dans certaines maisons de la ville, en passant par le vol de bétail, Isma Ba a été indexé par le comité de vigilance mis en place pour faire face aux nombreux cas de vols répétés dans la zone », écrit L’Observateur.

Et de préciser qu’Isma Ba, cité dans un vol de chèvres, a été condamné par le tribunal de Saint-Louis. Après avoir purgé sa peine, il est retourné au village, y menant une nouvelle vie. Le jeune homme s’est payé une nouvelle moto et avait de nouvelles fréquentations. Les mauvaises langues croient qu’il s’était forgé une nouvelle personnalité en prison où il aurait côtoyé des caïds de renom et aurait formé un gang.

