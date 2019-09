Plaidoyer pour une Afrique émergente. Plaidoyer pour le pont -route-rail entre Brazzaville et Kinshasa pour que ce projet qui fait la fierté de l’Afrique puisse voir le jour. C’est ce qui s’est fait entre le Sénégal et la Gambie, la Sénégambie. Ces ponts rapprochent les peuples et développent l’économie dans les différents pays.