Depuis quelques jours, Brenda Biya la fille du couple présidentiel camerounais est victime de railleries sur les réseaux sociaux. Les internautes se moquent particulièrement de ses yeux après avoir posté un cliché sur son compte Instagram.

Compte tenu de l’ampleur que prennent ces moqueries, la fille de Chantal et Paul Biya a décidé de répondre à ses détracteurs :

« Je ne souhaite la maladie de Basedow à personne. Mais je pense que parfois j’aimerais que vous compreniez » a-t-elle dit dans sa story Instagram. « Vous vous moquez de quelqu’un qui a une anomalie dû à une maladie! Ça montre la noirceur de vos âmes, et la jalousie dans votre cœur », a-t-elle ajouté.

Quelques heures après, c’est sur twitter que la fille du couple présidentiel camerounais a continué à repondre à ses détracteurs:

« J’ai toujours eu ces yeux là ? Moi au moins je peux me faire opérer demain et démolir votre confiance en soi en moins de deux. Il y a certain le cœur est noir et le physique ne suit pas. Vous comptez sur quoi? »

La maladie a été détectée lorsque la jeune fille souhaitait perdre du poids il y a quelques années.

Cette maladie est dûe à un trouble qui provoque une hyperthyroïdie dans laquelle les hormones thyroïdiennes sont produites en excès. Ce qui explique la grosseur des yeux de Brenda Biya depuis des années déjà. “Changements dans la vision, irritation des yeux ou exophtalmie protrusion importante des yeux due au gonflement des tissus orbitaux autour des yeux”, voilà ce qui arrive celui qui est atteint de Basedow. Le gonflement des yeux n’est qu’un symptômes parmi tant d’autres.

En dehors de Brenda Biya, d’autres personnalités comme les célèbres présentatrices Oprah Winfrey et Wendy Williams, l’ancien Président américain Georges H.W. Bush, la chanteuse Missy Elliot, l’ex-candidate démocrate à la présidentielle américaine Hilary Clinton ont déjà été diagnostiqués de cette maladie.

Aux dernières nouvelles, il n’existe aucun traitementpour la maladie de Basedow. La prise en charge vise simplement à bloquer la production d’hormones thyroïdiennes grâce à des médicaments antithyroïdiens qui détruisent les cellules thyroïdiennes au moyen d’iode radioactif ou encore à retirer chirurgicalement la thyroïde (thyroïdectomie).

