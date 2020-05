Massimo Cellino en remet une couche. Alors qu’ il avait tenu des propos racistes à l’encontre de son attaquant Mario Balotelli en novembre , le président de Brescia a cette fois comparé « Super Mario » a un enfant dans l’émission Teletutto. « Je le voulais. Nous attendions quelque chose plus de sa part mais qui n’est malheureusement pas venu, a d’abord pointé le dirigeant. Avant d’ajouter : Mario se met en avant pour des raisons autres que le football comme le chat et Twitter et ce n’est pas une bonne chose pour moi. Dans certaines attitudes hors du terrain, il s’est révélé trop superficiel, un enfant. »

Pour rappel, avant la coupure liée au coronavirus, Brescia était lanterne rouge de Serie A avec seize points après vingt-six journées et est donc logiquement relégué à l’échelon inférieur. Un échec dont Balotelli (cinq buts en dix-neuf rencontres) ne peut être tenu comme seul responsable. Après cette nouvelle attaque directe et alors que Balotelli est encore sous contrat jusqu’en juin 2022 chez les Hirondelles, la séparation entre les deux parties semblent inéluctable. Une fin d’histoire bien triste quand on se souvient de l’enthousiasme qui avait entouré le retour de l’enfant terrible du football italien dans la ville qui l’a vu grandir.