La déforestation dans la forêt amazonienne du Brésil a doublé en janvier par rapport à il y a un an, atteignant un record quinquennal pour le mois, selon des responsables.

La destruction à cette période de l’année a tendance à ralentir car la saison des pluies rend l’accès aux zones plus difficile.

Mais au lieu de tomber aux mêmes niveaux bas que par le passé, la déforestation est restée élevée, selon les données officielles.

Les critiques disent que les politiques et la rhétorique du président d’extrême droite Jair Bolsonaro encouragent les activités illégales.

La déforestation en Amazonie – un réservoir de carbone vital qui ralentit le rythme du réchauffement climatique – a explosé l’année dernière, le premier président Bolsonaro au pouvoir.

Ses politiques environnementales ont été largement condamnées, mais il a rejeté les critiques, affirmant que le Brésil reste un exemple de conservation.

Le climatologue Carlos Nobre, scientifique et chercheur à l’Université de São Paulo (USP), a déclaré qu’il y avait un risque que la déforestation cette année pourrait dépasser le niveau enregistré en 2019. Au plus fort de la saison sèche de l’année dernière – entre juillet et septembre – la destruction était plus de 1 000 km2 par mois.

“C’est très inquiétant l’augmentation de janvier 2020. Cela suggère que les facteurs qui ont provoqué l’augmentation de la déforestation en 2019 sont toujours très actifs. Il est temps pour une action efficace et globale de contrôler et de contenir les illégalités en Amazonie”, a-t-il déclaré au site G1.