Pour le déplacement à Singapour pour compte du match amical Brésil- Sénégal du 10 octobre prochain, le sélectionneur national du Sénégal a décidé de se passer des services de Pape Abou Cissé, de Mbaye Diagne, D’Alfred Ndiaye et Henry Saivet.

Mbaye Diagne qui n’a jusqu’ici inscrit le moindre but avec la sélection d’Aliou Cissé, alors qu’il a joué la Can 2019, sera absent de ce grand rendez-vous. Le meilleur buteur du championnat Turquie la saison dernière, auteur de son premier et deuxième but de la saison avec le Fc Bruges ce weekend devra encore prendre son mal en patience avant de marquer son premier but avec l’équipe nationale su Sénégal.

Au milieu de terrain, Aliou Cissé a également zappé Alfred Ndiaye et Henry Saivet, le premier qui s’est exilé en Arabie Saoudite ne semble plus éligible. Pour Henry Saivet, le milieu de terrain n’a pas encore joué avec Newcastle cette saison. Ce qui pourrait justifier l’absence des ces joueurs cadres qui faisaient d’ailleurs partie des dernières joutes continentales où le Sénégal a terminé deuxième.

Pape Abou Cissé, lui, sa situation dans la tanière va de mal en pire. Le défenseur Central de l’Olympiakos qui n’a enregistré la moindre seconde sur le terrain lors de la Dernière coupe d’Afrique des Nations est zappé par le sélectionneur, qui a cette fois porté son choix sur Pape Djibril Diaw du stade Malherbe de Caen.

Quant à Youssouph Sabaly, le latéral gauche des Lions du Sénégal, blessé, n’est toujours pas opérationnel de même que Moussa Konaté d’Amiens.

Dans sa liste de 23 joueurs publiée ce lundi, le sélectionneurs national, Aliou Cissé a zappé Alfred Ndiaye. Parti vers le championnat Saoudien, à Al Shabbab, Alfred Ndiaye pourrait définitivement dire au revoir à la Tanière. C’est en tout cas ce que Cissé a fait comprendre en conférence de presse.

Tout comme le défenseur central, Kara Mbodj parti au Qatar en début d’été, du côté d’Al Sailiya, Alfred Ndiaye a rejoint le club saoudien d’Al Shabbab. Un choix qui suscitait des interrogations quant à son avenir en sélection, bien qu’il fût l’un des pionniers d’Aliou Cissé depuis qu’il est sur le banc de l’équipe nationale du Sénégal.

Interrogé sur certaines absences, notamment celle d’Alfred, Aliou Cissé s’est voulu clair dans sa réponse. « Je reste sur ma philosophie, ceux qui ne jouent pas dans les championnats majeurs ne sont pas sélectionnables », a-t-il clairement répondu en conférence de presse. Une déclaration qui scelle définitivement l’avenir des joueurs qui évoluent loin des territoires européens, à l’image de Kara Mbodj et d’Alfred Ndiaye, ou du moins tant qu’ils évolueront hors des championnats huppés.

wiwsport.com