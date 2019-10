La Seleção redoute l’équipe nationale du Sénégal qui possède en son sein Sadio Mané. Le coach adjoint Cleber Xavier a attiré l’attention de ses joueurs sur les déboulées de Sadio Mané depuis le côté gauche de l’attaque sénégalaise, ce mardi, lors de la seconde séance des Auriverde.La première rencontre entre le Brésil et le Sénégal est prévue demain jeudi au Stade National de Singapour à 12h Gmt. Si la Seleção part largement favorite dans cette rencontre, les Lions ont les moyens de créer la surprise. D’autant plus que le Sénégal possède dans ses rangs un certain Sadio Mané, qui a été accueilli par les fans hier comme un roi.

Le Brésil a élaboré toute une stratégie pour tenter de contrer l’apport offensif du joueur de Liverpool. L’entraîneur adjoint Cleber Xavier, qui a travaillé avec une partie du groupe hier, au cours de la séance d’entrainement, a attiré l’attention sur les attaques de Sadio Mané depuis le côté gauche de l’attaque. Pour limiter ce fameux impact, les Brésiliens ont analysé de très près leurs futurs adversaires. Plus que Mané, Marquinos craint la force mentale des Sénégalais. «Le Sénégal est vice-champion d’Afrique, l’équipe est très bonne et difficile à jouer. Nous devrons réaliser un grand match et imposer notre rythme», a déclaré le défenseur brésilien, lundi. Le Brésil pourrait aligner un quatuor offensif de très haut niveau.

En effet, Philippe Coutinho, Neymar, Roberto Firmino et Gabriel Jesus pourraient débuter le match avec une attaque quasi-inédite, n’ayant évolué ensemble qu’une fois en octobre 2018 face à l’Argentine.