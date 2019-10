Le jeudi 10 octobre prochain, le Brésil affronte le Sénégal en match amical, à Singapour. Déjà sur les terres de ce pays asiatique, les Brésiliens ont effectué leur première séance d’entraînement avec Neymar et notamment Marquinhos.

Cadre de la défense de la Seleçao, ce dernier a évoqué les qualités de l’équipe nationale du Sénégal.

« Ce sont des adversaires qui mettent beaucoup d’intensité, sont agressifs dans le bon sens du terme, avec un vrai impact physique et aussi avec une belle technique. Nous voyons beaucoup de joueurs évoluer dans les grands championnats européens et beaucoup jouent aussi en France. Le Sénégal est vice-champion d’Afrique, l’équipe est très bonne et difficile à jouer. Nous devrons réaliser un grand match et imposer notre rythme », assure le défenseur du PSG.