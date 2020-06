Le journaliste Cheikh Yérim Seck fera face aux enquêteurs de la Brigade de recherches de la gendarmerie, ce matin à 11 heures. Selon la Rfm, cette convocation est en rapport avec certains propos tenus lors de sa dernière sortie fracassante. « La gendarmerie a saisie 4 milliards de Fcfa et non 650 millions à Batiplus », c’est la déclaration de Cheikh Yérim Seck sur le plateau de nos confrères de la 7tv.

Le patron de Yérim post a tiré à bout portant sur l’État du Sénégal et la famille Farez dans le scandale financier de près de 2,8 milliards de Fcfa de la société Batiplus. Le journaliste avoue que des libanais et d’autres hommes d’affaires se sucrent sur le dos des Sénégalais avec la complicité de l’État. Il s’offusque du fait que le directeur général de Batiplus soit placé sous mandat de dépôt sans le présenter au juge d’instruction. Le patron de Yérim post estime que le gouvernement du Sénégal doit poursuivre Christian Samra et la Famille Farez pour garder ses relations avec les États-Unis qui seraient intéressés par le dossier.

Après le directeur général de Batiplus, c’est autour du ministre de la Justice d’être mouillé par Cheikh Yérim Seck. Il affirme que Me Malick Sall est au cœur de cette affaire avec son cabinet qui défend la famille Farez. Le journaliste qui parle d’un complot révèle une implication du cabinet de l’actuel ministre de la Justice.