D’après le magazine Paris Match dans sa publication du 25 juin dernier, le président Emmanuel Macron aurait envoyé un message à une femme. Un message qui indiquait une rencontre d’un autre genre avec la concernée.

Alors que le président Macron se prépare pour une éventuelle candidature en vue de sa réélection lors de la prochaine présidentielle, il travaille sur le renouvellement de son gouvernement. C’est dans ce cadre qu’il avait adressé un message à la secrétaire d’Etat, pour lui proposer de se charger de l’organisation et du renforcement de la production, l’approvisionnement de masques et de matériels de soin à destination du personnel et des établissements de santé durant la période de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Emmanuel Macron était donc à la recherche d’une personne qui pouvait travailler en profondeur sur le sujet. Le problème des masques avait en effet été un point noir de la gestion de cette pandémie.

« Puis-je te rejoindre en fin de journée pour un point ? » avait écrit le chef de l’État dans sa missive. Une invitation qui aurait pu être mal interprétée et aurait pu créer une crise de jalousie au cœur du couple Macron, voyant Brigitte furieuse.

Mais il est difficile de voir le président de la République se laisser aller à de tels travers lorsqu’on sait l’amour et l’affection qu’il a pour son épouse. Après de nombreuses années de vie commune et malgré leur différence d’âge, Brigitte et Emmanuel semblent toujours aussi proches l’un de l’autre et ne semblent pas prêts à se séparer.

Crédit photo: Voici