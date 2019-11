Le Club de Bruges est passé à deux doigts d’un authentique exploit à Paris, mercredi soir, et c’est Mbaye Diagne qui l’attention toutes les critiques après le penalty manqué en seconde période.

Le PSG a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Champions League en battant le Club de Bruges sur le plus petit écart (1-0) au Parc des Princes, ce mardi dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la C1.

Les Brugeois auraient pu – et sans doute dû – égaliser sur penalty à la 76ème minute, après une faute de Thiago Silva sur Mbaye Diagne. Le Sénégalais a voulu se faire justice lui-même, alors que Philippe Clement désignait Hans Vanaken, son capitaine, comme tireur rapporte RTBF. Mais le Diable Rouge n’a pas insisté et a laissé faire l’attaquant, dont la frappe molle et mal placée a été facilement captée par Keylor Navas.

« Enfantin! » Marc Degryse, consultant pour Het Laatste Nieuws, ne mâche pas ses mots sur WALFOOT au moment d’évoquer l’attitude de l’attaquant sénégalais, qui a refusé de laisser Hans Vanaken tirer avant de manquer la conversion du penalty. « Il n’avait rien à gagner à prendre ce penalty. Au contraire même », insiste l’ancien Brugeois.

Hans Vanaken aurait-il dû se montrer plus insistant ? Peut-être, estime Marc Degryse. « Mais la situation aurait pu être plus embarrassante encore », tempère-t-il. « C’est juste dingue de voir Diagne s’emparer du ballon alors que Vanaken est le tireur désigner. Sera-t-il puni? Je ne sais pas, mais sur cet aspect-là, il ne correspond à Bruges. »