Selon les statistiques de l’OMS, plus d’1,9 milliard de personnes dans le monde sont en surpoids. En France, c’est presqu’une personne sur deux qui se trouve en excès pondéral. Et l’obésité touche plus de 10.000.000 d’adultes.

Quand on connaît l’impact de la prise de poids sur notre santé, cela a de quoi inquiéter : maladies cardiovasculaires mortelles, diabète, cholestérol, hypertension… L’obésité tue, dans le monde, plus de 7000 personnes chaque jour. Ces statistiques sont assez effrayantes. Surtout quand on sait à quel point il est difficile ensuite de se débarrasser des kilos superflus. Vous savez, le fameux effet yoyo… Les kilos qui reviennent bien plus vite qu’on ne les perd. Et que, ni les régimes ni le sport ne parviennent à déloger durablement.

C’est la raison pour laquelle nous avons testé pour vous cette semaine le Brûleur Oméga. Un complément alimentaire 100% naturel qui a déjà aidé des milliers de personnes à perdre du poids, retrouver de l’énergie et être en meilleure santé de manière naturelle. Sans devoir changer d’alimentation ni suer sang et eau à la salle de sport.

Mais comment fonctionne Brûleur Oméga?

Tout est parti d’une étude scientifique du National Institute of Health :jusqu’à présent, les chercheurs pensaient que nos cellules adipeuses étaient semblables à de simples petits ballons qui se remplissaient de graisse pour la stocker.

Or, cette étude a démontré que ces cellules graisseuses sont en réalité beaucoup plus complexes. Notamment parce qu’elles communiquent entre elles. Elles se «parlent». Et c’est justement ce processus qui permet d’évacuer la graisse et les toxines qui l’accompagnent. Et ensuite de la brûler.Sans cette transmission d’information, les cellules adipeuses ne peuvent pas faire ce travail.

Et malheureusement, cette communication entre les cellules se détériore au fil du temps. Le vieillissement, le stress, la pollution… Les raisons sont diverses, mais les conséquences sont bien là: les cellules ne peuvent plus communiquer entre elles. Et elles ne peuvent donc plus libérer et brûler les graisses qu’elles contiennent.C’est là qu’intervient le Brûleur Oméga: il va rétablir la communication entre les cellules. Et leur permettre ainsi de brûler à nouveau la graisse stockée à l’intérieur.

Quelle est la formule de Brûleur Oméga?

Des chercheurs d’Harvard ont récemment découvert qu’une molécule, l’acide palmitoléique, permettait de rétablir la communication entre les cellules. (1) Ce nutriment est désormais connu sous le nom d’Oméga-7.Lors de tests en laboratoire, les chercheurs ont pu constater que l’Oméga-7 pousse les cellules adipeuses à s’ouvrir pour évacuer la graisse qu’elles contiennent (2, 3). Et elle permet aux muscles de brûler cette graisse en la transformant en énergie. (4)Le Docteur Eric Wood, de la société Nutrisolution, s’est basé sur ces recherches pour mettre au point la formule du Brûleur Oméga.

Et que contient exactement Brûleur Oméga?

La meilleure source naturelle d’Oméga-7 est l’huile d’argousier. C’est celle-là même qu’utilise Nutrisolution. Afin de conserver tous les principes actifs qu’elle contient, elle est extraite par un procédé très particulier: le CO2 Supercritique.

Outre les Oméga-7, Brûleur Oméga contient également d’autres acides gras qui renforcent et boostent son action:

L’Oméga-3 (qui est excellent pour la santé du cerveau et du cœur.) L’Oméga-6 (qui augmente l’immunité. Très important en cette période.) L’Oméga-9 (qui lutte activement contre le mauvais cholestérol)

Il contient également du Romarin, qui est le meilleur conservateur naturel.

Quels sont les bénéfices de Brûleur Oméga pour la santé?

Vous l’avez compris, l’action principale des Oméga-7 consiste à rétablir la communication entre les cellules qui stockent la graisse, afin de les forcer à s’ouvrir et brûler la graisse qu’elles contiennent. Ce qui permet de perdre du poids rapidement et durablement.

Grâce au Brûleur Oméga, vous pourrez enfin vous débarrasser de toute la graisse indésirable. Y compris celle qui s’est incrustée au niveau du ventre, à l’intérieur des cuisses et sous les bras. Et qui est d’habitude très difficile à déloger.

Mais les chercheurs ont constaté que ça ne s’arrête pas là. Les Oméga-7 ont aussi bien d’autres effets bénéfiques pour la santé:

Ils permettent de stabiliser le taux de glycémie à un niveau normal (5,6) Ils aident à maintenir le taux de cholestérol à un bon niveau (7) Ils améliorent la santé cardiaque Ils renforcent et protègent le tube digestif, et améliorent ainsi la santé intestinale (8,9,10) Ils raffermissent la peau et préviennent la formation de rides (11,12,13)

Et, cerise sur le gâteau, ils ont même un effet coupe-faim qui vous permettra de réduire le grignotage.

Mais… que pensent les utilisateurs du produit? Sont-ils convaincus de son efficacité ?Car après tout, ce sont eux les premiers concernés.

L’avis des utilisateurs de Brûleur Oméga

Yasmine, 64 ans, a testé Brûleur Oméga durant plusieurs mois :« J’ai constaté que j’avais des kilos en moins autour de mon ventre dès la première semaine. J’ai perdu 4.5 kilos en moins d’un mois et ma tension artérielle n’a jamais été aussi bonne. Par rapport à tous les produits que j’avais essayés avant, je pense que Brûleur Oméga est le plus efficace et sérieux. »

Le témoignage de Johanna est lui aussi très évocateur :«Dès les premiers jours, j’ai senti une diminution de mon appétit et j’arrivais à satiété plus rapidement. Autre satisfaction, ma peau commence à paraître plus saine et jeune. […] J’ai aussi l’impression de perdre de la graisse, surtout au niveau du ventre. Ça fait deux semaines que je fonds et c’est une grande joie pour moi. »

Ainsi que celui d’Antoine:« Voici quelques-uns des changements positifs que j’ai remarqués depuis 3 mois que j’utilise Brûleur Oméga :

J’ai moins d’envies incontrôlables de sucre. Je mange mieux et avec moins d’impulsivité. J’ai l’impression que mes séances de sport sont devenues plus efficaces. Et je dors beaucoup mieux, sachant que le sommeil a toujours été un vrai problème pour moi!

Je vous suis reconnaissant parce que c’est un peu comme si j’avais enfin trouvé la clé pour débloquer mon métabolisme et le rendre beaucoup plus actif et efficace ! ».

L’avis de la rédaction sur Brûleur Omega

Pour notre part, nous ne pouvons que constater l’efficacité de Brûleur Oméga et la satisfaction de ses utilisateurs. Ce complément alimentaire 100% naturel a été mis au point sur base des études scientifiques les plus récentes. Et comme nous l’avons souligné, ses bénéfices vont bien au-delà de la perte de poids.Par ailleurs, le Brûleur Oméga est fabriqué en France. C’est un gage de qualité, et comme c’est assez rare, nous tenions à le mentionner.

Comment pouvez-vous vous procurer une cure de Brûleur Omega?

Pas la peine de chercher Brûleur Oméga en pharmacie ou en magasin. Vous ne le trouverez pas!Afin d’éviter des coûts de distribution importants (qui se répercutent fatalement sur le consommateur du produit), Nutrisolution a décidé de proposer Brûleur Oméga uniquement via son site internet officiel. En circuit court.

Le produit est disponible en lot de 1, 3 ou 6 boites (cure d’un mois, de 3 mois ou de 6 mois).

Nous avons vraiment apprécié le fait que Nutrisolution propose une garantie «satisfait ou remboursé» de 90 jours sur le produit. C’est rassurant et ça vous permet de l’essayer en toute sécurité. Et le résultat pourrait bien vous surprendre.

