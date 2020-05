La suite après cette publicité

Alassane Plea (27 ans) s’est régalé cet après-midi lors du large succès du Borussia Mönchengladbach face à l’Union Berlin (4-1). Auteur de deux passes décisives et une réalisation, l’attaquant français a soigné sa feuille de statistiques. Depuis le début de saison, l’ancien Niçois a déjà inscrit dix buts et distillé dix passes décisives.

Jamais un joueur français n’avait réalisé une telle performance en Bundesliga depuis un certain Franck Ribéry ! L’actuel joueur de la Fiorentina avait déjà effectué une performance similaire à trois reprises en 2012, 2013 et 2014. Ribéry était même parvenu à inscrire douze buts et offrir vingt et une passes décisives lors de la saison 2011-2012. De son côté, Alassane Plea se rapproche de son total buts du dernier exercice (douze). L’intéressé dépassera-t-il son record avant la fin de saison ?