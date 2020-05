La suite après cette publicité

Après la victoire, probablement décisive pour le titre, du Bayern Munich sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0) lors du Klassiker mardi ou encore la contre performance du RB Leipzig un peu plus tôt dans la journée face au Hertha Berlin (2-2), la 28e journée de Bundesliga se terminait avec quatre affiches ce mercredi soir. À la recherche d’une victoire depuis le 1er février (7 matches), Hoffenheim a retrouvé le sourire en s’imposant contre le FC Cologne (3-1) dans sa PreZero Arena, notamment grâce à un doublé de son milieu de terrain autrichien Christoph Baumgartner. Hoffenheim (39 points) remonte à la 7e place de la Bundesliga alors que Cologne (11e, 34 points) confirme sa mauvaise forme depuis la reprise du Championnat.

Schalke 04, une autre formation malade de ce championnat allemand, se déplaçait de son côté dans l’antre du Fortuna Düsseldorf. Les hommes de David Wagner pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par l’intermédiaire de Weston McKennie au retour des vestiaires. C’était sans compter sur l’abnégation et la force de caractère du barragiste, qui a scellé sa sixième victoire de la saison en l’espace de cinq minutes grâce à ses attaquants Rouwen Hennings et Kenan Karaman. Avec sa troisième défaite d’affilée, Schalke 04 (9e, 37 points) continue sa dégringolade alors que Düsseldorf (16e, 27 points) se donne de l’air dans la course au maintien. Les deux autres rencontres se sont terminées sur un nul (1-1 entre l’Union Berlin et Mayence, 0-0 entre Augsbourg et Paderborn).

Les résultats des matches de 20h30 :

Hoffenheim 3-1 Cologne : Baumgartner (11e, 46e), Zuber (48e) / Kainz (60e)

Düsseldorf 2-1 Schalke 04 : Hennings (63e), Karaman (68e) / McKennie (53e)

Union Berlin 1-1 Mayence : Ingvartsen (33e) / Baku (13e)

Augsbourg 0-0 Paderborn